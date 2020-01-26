Ребров и Ещенко продлят контракты со «Спартаком» - Советский спорт
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26 января 2020 11:32ФутболНечаев Юрий

Ребров и Ещенко продлят контракты со «Спартаком»

Соглашения игроков заканчиваются в конце текущего сезона.

Московский «Спартак» продлит контракты с вратарем Артемом Ребровым и защитником Андреем Ещенко.

Как сообщает Sport24.ru, переговоры с футболистами уже ведутся. Отмечается, что Ребров и Ещенко также готовы остаться в клубе.

Ребров перешел в «Спартак» из «Шинника» в 2011 году. Всего он сыграл за красно-белых 130 матчей. В текущем сезоне голкипер принял участие в двух играх.

Ещенко выступает за москвичей с 2016 года. За это время он сыграл 86 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей.

Оба футболиста вместе со «Спартаком» стали чемпионами России 2016/17.

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