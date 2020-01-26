«Тулуза» в гостях крупно проиграла «Лиону», потерпев 11-е поражение в чемпионате подряд

В составе хозяев поля голами отметились Максвелл Корне (29-я минута), Мусса Дембеле (71) и Карл Токо Экамби (77).

После этой игры «Лион» набрал 32 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице лиги 1, «Тулуза» с 12 очсками занимает 20-е место.

В следующем туре «Лион» в гостях сыграет против «Ниццы», а «Тлуза» на выезде встретится с «Амьеном».