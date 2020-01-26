«Хоффенхайм» одержал крупную победу над «Вердером»

Игра 19-го тура чемпионата Германии «Вердер» – «Хоффенхайм» завершилась со счетом 0:3.

Все голы были забиты в заключительной трети матча. На 65-й минуте мяч в свои ворота направил голландский полузащитник бременцев Дави Классен. На 79-й контратака гостей завершилась точным ударом Кристофа Баумгартнера, а на 82-й отличился армянский нападающий Саркис Адамян, забив свой пятый гол в сезоне.

«Хоффенхайм» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в таблице, опередив «Фрайбург». «Вердер» находится на 16-й позиции, оставшись с 17 очками. Бременская команда проиграла пять из шести последних матчей.

1 февраля «Вердер» сыграет в гостях с «Аугсбургом», а «Хоффенхайм» примет леверкузенский «Байер».