Агент Мельгарехо: «Спартак» пока не предлагал новый контракт

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, рассказал, как обстоят дела с продлением трудового соглашения.
«Пока «Спартак» не согласовал и не предложил новый контракт Мельгарехо. В феврале у меня будет встреча с Томасом Цорном, на которой мы обсудим эту ситуацию. Мельгарехо очень хочет остаться в команде», – цитирует агента «Чемпионат».
Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2015 года. За это время он провел за команду 114 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.
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