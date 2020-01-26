«Реал Сосьедад» разгромил «Мальорку» в домашнем матче примеры Встреча прошла на стадионе «Аноэта».

Футболисты «Реал Сосьедада» разгромили «Мальорку» в матче 21-го тура чемпионата Испании – 3:0.

В составе баскского клуба отличились Александер Исак, Франсиско Лопес, а также Кристиан Порту.

После этой встречи «Реал Сосьедад» занимает 6-е место в таблице, набрав 34 очка. «Мальорка» расположилась на 17-й позиции. В ее активе 17 очков.

Примера. 21-й тур

«Реал Сосьедад» – «Мальорка» – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 46 Исак, 2:0 – 58, автогол Гамес, 3:0 – 81 Порту.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Льоренте, Сальдуа, Муньос, Ле Норман, Эдегор, Мерино (Гевара, 77), Ойарсабаль (Барренечеа, 57), Субельдия, Порту, Исак (Янузай, 80).

«Мальорка»: Рейна, Вальент, Раильо, Лумор, Гамес, Баба, Дани Родригес, Фебас (Посо, 59), Лаго Джуниор (Кубо, 71), Будимир (Пратс, 83), Эрнандес.

Предупреждения: Вальент (64), Лумор (90).