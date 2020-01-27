«Ливерпуль» сыграет молодежным составом в переигровке со «Шрусбери» Тренировать команду будет Нил Критчли.

«Ливерпуль» выставит молодежный состав в переигровке четвертого раунда Кубка Англии со «Шрусбери», сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.

«Ситуация следующая: уже пару недель, а на самом деле даже больше мы знали, что все так и будет, – приводит Goal.com слова Клоппа. – В апреле 2019 года мы получили письмо из премьер-лиги, в котором нас попросили уважать зимнюю паузу и не организовывать международных товарищеских или любых других матчей. И мы уважаем это.

Поэтому уже недели две назад я сказал ребятам, что у нас будет зимний перерыв. Это означает, что нас не будет на переигровке. В этом матче сыграет молодежная команда.

Премьер-лига попросила нас с уважением отнестись к зимней паузе. Мы так и сделаем. Если Футбольная ассоциация не уважает ее, мы не можем ничего изменить.

Означает ли это, что и меня не будет на игре? Да, Нил Критчли будет руководить командой».

Напомним, в воскресенье «Ливерпуль» упустил победу над «Шрусбери», ведя по ходу второго тайма со счетом 2:0. Теперь 4 февраля команды ждет переигровка на «Энфилде». При этом в феврале для каждой команды премьер-лига запланировала двухнедельный перерыв.