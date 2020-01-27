Роналдиньо: Мартинелли напоминает мне Роналдо

Чемпион мира Роналдиньо высказался о полузащитнике «Арсенала» Габриэле Мартинелли.
«Мы, бразильцы, с оптимизмом смотрим на его будущее, – приводит The Mirror слова Роналдиньо. – Одно дело быть талантливым, а другое – в 18 лет обладать уверенностью.
Он напоминает мне Роналдо, который в своем первом сезоне в Европе забил 30 голов, и все спрашивали о том, кто этот 18-летний бразилец. Он стремился играть с мячом, бежал на соперников, и у него не было никакого страха, независимо от того, против каких игроков или команд он выходил на поле.
И я вижу такое же отношение у Мартинелли. Он просто хочет быть с мячом и забивать голы. Роналдо стал лучшим игроком в мире, и это также может быть целью для Мартинелли».
В нынешнем сезоне 18-летний Мартинелли забил десять голов и сделал три результативные передачи в 21 матче во всех турнирах.
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