Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» полон решимости бороться за победу в каждом турнире «Сити» продолжает борьбу за четыре трофея.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о целях команды на остаток сезона.

«В этом сезоне мы были нацелены на победу в трех турнирах. Мы продолжим бороться за Премьер-лигу - эта цель не изменилась. Мы полны решимости бороться за победу в каждом турнире. Следующий матч нам предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги. Это наш шанс выйти в финал и попытаться выиграть этот трофей», - приводит слова Гвардиолы Mirror.

Напомним, в чемпионате Англии текущего сезона «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице. Команда набрала 51 очко и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 16 очков, сыграв при этом на одну игру больше.

В Лиге чемпионов команда Гвардиолы вышла в 1/8 финала, где проведет два матча против мадридского «Реала».

В розыгрыше Кубка Англии «МС» в 1/16 финала разгромил «Фулхэм» со счетом 4:0. Наконец, 29 января «Сити» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед» в ответном полуфинале Кубка английской лиги. Первый матч на стадионе «Юнайтед» завершился победой команды Гвардиолы со счетом 3:1.