Роберт Морено: Обсудим трансфер Бен-Йеддера, если нам предложат 200 миллионов евро Нападающий выступает за «Монако» с лета прошлого года.

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал информацию об интересе к нападающему Виссаму Бен-Йеддеру со стороны каталонской «Барселоны».

«Ничего не знаю об этом. Впрочем, мы можем обсудить такой трансфер, если нам предложат 200 миллионов евро», - приводит слова тренера издание France Football.

Напомним, «Барселона» продолжает искать нападающего из-за травмы Луиса Суареса, который выбыл из строя на несколько месяцев. Ранее сообщалось, что каталонцам не удалось договориться с «РБ Лейпциг» и лондонским «Арсеналом» по поводу переходов Тимо Вернера и Пьера-Эмерика Обамеянга соответственно.

Бен-Йеддер перешел в «Монако» из «Севильи» в августе 2019 года. За это время 29-летний нападающий провел за клуб 23 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

В послужном списке игрока два забитых мяча в восьми матчах за сборную Франции.