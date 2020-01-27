Березуцкие стали заместителями гендиректора ЦСКА Братья Березуцкие вернулись в клуб спустя полтора года.

Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие назначены заместителями генерального директора клуба Романа Бабаева по спортивным вопросам, сообщает официальный сайт армейцев.

⚡⚡⚡ Братья, вы дома! 🔴🔵



Сегодня легендарные защитники красно-синих Алексей и Василий Березуцкие вернулись в армейский клуб!



📰 Подробности: https://t.co/FLYx5XZ82s pic.twitter.com/zweqObR0MZ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 27, 2020

Алексей Березуцкий перешел в ЦСКА в 2001 году, а его брат – в 2002 году. Оба игрока выступали за команду до окончания карьеры в 2018 году. На счету Алексея 502 матча и 11 голов, у Василия – 531 матч и 14 голов.

В составе ЦСКА братья стали шестикратными чемпионами России (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), семикратными обладателями Кубка России (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013), шестикратными обладателями Суперкубка страны (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014) и обладателями Кубка УЕФА (2005).

Напомним, в 2019 году Березуцкие были ассистентами главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

Перед зимним перерывом в чемпионате ЦСКА набрал 34 очка в 19 турах и занимает четвертое место в турнирной таблице.