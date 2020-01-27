«Спартак» продлил контракт с Ребровым до 2021 года Голкипер выступает за красно-белых с 2011 года.

Голкипер «Спартака» Артем Ребров продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт красно-белых. Новое соглашение 35-летнего вратаря рассчитано до лета 2021 года.

Ребров перешел в «Спартак» в 2011 году из «Шинника». Его дебют в основной команде состоялся 21 сентября того же года в матче 1/16 финала Кубка России с «Волгой» (1:1, по пенальти – 5:6) на стадионе «Лужники». За девять лет он провел за команду 131 матч.

В 2017 году в составе «Спартака» Ребров стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Напомним, в пятницу «Спартак» завершил первый зимний сбор в ОАЭ и вернулся в Москве. Следующим этапом подготовки к возобновлению сезона станет для красно-белых сбор в Катаре, где команда сыграет на турнире с участием «Локомотива», «Ростова» и «Партизана».