Словацкий форвард Боженик, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Фейеноорд» В составе национальной сборной нападающий забил четыре гола в восьми матчах.

Официальный сайт «Фейеноорда» объявил о трансфере нападающего «Жилины» Роберта Боженика. Контракт с игроком подписан до лета 2024 года.

В своей новой команде форвард будет выступать под 19-м номером.

We present you...



✍ Róbert Bozeník #RoboIsRedAndWhite — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 27, 2020

Ранее сообщалось, что 20-летний словак мог перейти в ЦСКА.

Боженик выступал за «Жилину» с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету три гола и четыре результативные передачи в 16 матчах чемпионата Словакии. Всего он провел за команду 58 матчей и забил 19 голов. В июне 2019 года нападающий дебютировал за сборную Словакии. В восьми матчах за национальную команду у него четыре гола.