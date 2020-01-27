Владимир Пономарев – о возвращении Березуцких в ЦСКА: Гинер своих никогда не бросает Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал новость о назначении Алексея и Василия Березуцких заместителями генерального по спортивным вопросам.

– Гинер молодец, своих никогда не бросает. Придумал для них должность, пристроил. Но это нормальное явление, я приветствую такое решение. Куда их еще девать? Как тренеры они пока никакие. А как защитники были нормальные, хорошие. Смогут ли в будущем стать тренерами ЦСКА? Честно говоря, даже не знаю. Не все спортсмены могут стать тренером. Тренер должен быть деспотом: на все наплевать, про всех забыть, быть по-хорошему ненормальным, всех посылать. А Березуцким про свой опыт в «Виттесе» надо наплевать и забыть. Их там почитали как хороших игроков, на Западе таких любят. Это у нас никого не любят и не уважают, – цитирует Пономарева Sport24.ru.

Алексей Березуцкий перешел в ЦСКА в 2001 году, а его брат – в 2002 году. Оба игрока выступали за команду до окончания карьеры в 2018 году. На счету Алексея 502 матча и 11 голов, у Василия – 531 матч и 14 голов. В составе ЦСКА они стали шестикратными чемпионами России, семикратными обладателями Кубка России, шестикратными обладателями Суперкубка страны и обладателями Кубка УЕФА.

Напомним, в 2019 году Березуцкие были ассистентами главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

Перед зимним перерывом в чемпионате ЦСКА набрал 34 очка в 19 турах и занимает четвертое место в турнирной таблице.