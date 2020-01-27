Тусар стал игроком «Герты» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 января 2020 21:06ФутболКорегин Владислав

Тусар стал игроком «Герты»

Сумма сделки составила 25 миллионов евро.

Пресс-служба «Герты» объявила о переходе полузащитника «Лиона» Люки Тусара. Отмечается, что с 22-летним игроком заключен долгосрочный контракт. При этом француз продолжит выступать в «Лионе» до конца этого сезона на правах аренды.

Согласно порталу Transfermarkt, руководство берлинской команды заплатило за футболиста 25 миллиона евро. Также отмечается, что в случае дальнейшей продажи 22-летнего игрока, «Лион» получит около десяти процентов от общей суммы.

Тусар перешел в команду летом 2015 года из «Валансьена» за 2,6 миллиона евро. За это время он сыграл в 154 встречах – на его счету пять забитых мячей и шесть ассистов.

В этом сезоне он провел 29 матчей, забив два гола и отдав три результативные передачи.

Лучшие пока идут вперед. Итоги третьего дня Australian Open В среду на Открытом чемпионате Австралии свои поединки провели две первые ракетки России – Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. 22.01.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Чесноков: Вавринка мощно играл против Медведева Надаль обыграл Кирьоса и вышел в четвертьфинал Australian Open Рублев проиграл Звереву и покидает Australian Open
Георгий Лория: Джано после «Спартака» легко впишется в схему «Анортосиса» Джано Ананидзе подписал контракт до конца сезона с кипрским «Анортосисом», где объединится сразу с шестью соотечественниками. Мы позвонили одному из них – вратарю сборной Грузии и бывшему голкиперу «Крыльев Советов» и «Анжи», чтобы расспросить о трансфере экс-спартаковца. 23.01.2020 23:00 Футбол Мощенко Захар
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Александр Тихонов: Нынешний тренерский штаб сборной – это уровень дворовой команды Александр Касперович: Уверен, что на чемпионате мира Логинов сможет бороться за медали Сборная России установила новый антирекорд, проведя 26 гонок подряд без медалей на Кубке мира
Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуем Узбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO. 26.01.2020 14:45 Бокс Усачев Владислав
Косторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светят На чемпионате Европы в Граце женскую короткую программу уверенно выиграла Алена Косторная, опередившая других россиянок – Анну Щербакову и Александру Трусову. 24.01.2020 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
А мальчик-то в мужика вырос. Алиев – чемпион Европы Первая золотая медаль ЧЕ 2020 в Граце – у России! Ее обладателем стал 20-летний Дмитрий Алиев. Серебро завоевал другой наш фигурист Артур Даниелян. 24.01.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Комличенко как символ нового «Динамо» Приобретя 24-летнего форварда сборной России, бело-голубые стали серьезной силой, с которой весной придется считаться всем фаворитам РПЛ. 26.01.2020 21:30 Футбол Мощенко Захар
Группа крови – 24. В европейском футболе скорбят по Брайанту Воскресный вечер в европейском футболе был омрачен пришедшей из-за океана новостью о трагической гибели Кобе Брайанта. Форвард «ПСЖ» Неймар посвятил своему баскетбольному другу гол в ворота «Лилля». 27.01.2020 17:00 Футбол Безъязычный Алексей
Василевский на Мастер-шоу НХЛ постоял за всю Россию. Не хватило немного В Сент-Луисе состоялось Мастер-шоу. 25.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Новости
22:05 Хоккей «Спартак» выиграл третий матч кряду, обыграв «Куньлунь»
21:55 Футбол «Рома» арендовала защитника «Аталанты»
21:41 Хоккей «Локомотив» одержал волевую победу над «Сочи»
21:35 Футбол Эриксен успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Интер» (фото)
21:24 Баскетбол Сергей Быков: Брайант был одержим мыслью стать лучшим
21:17 Футбол Хет-трик Няттинена помог «Витязю» победить «Северсталь»
21:08 ММА Бейдер заявил, что прервет победную серию Немкова
21:06 Футбол Тусар стал игроком «Герты»
20:46 Футбол Маляров покинул «Ростов»
20:36 Футбол Азар не сыграет с «Атлетико», участие Бэйла – под вопросом
20:35 Футбол Французский журналист: Мбаппе хочет поиграть в АПЛ, и Ливерпуль – отличный вариант
20:20 Футбол «Наполи» может приобрести Пинамонти в случае неудачи с трансфером Петаньи
20:18 ММА Тренер Нурмагомедова – о бое против Фергюсона: Нас ждет жестокая рубка
20:05 Футбол «Нефтехимик» объявил о подписании трех игроков
19:57 Хоккей Леонид Вайсфельд: Дисквалификация Ержабека заслуженная, это сто процентов
19:49 Фигурное катание Тарасова обвинила немецкого чиновника в зависти к русским фигуристам
19:44 ММА Нурмагомедов выложил фотографию с подготовки к бою против Фергюсона
19:44 Велошоссе Российская велогонщица Шмелева после перелома ребер выступит на чемпионате мира
19:29 Баскетбол Макгрегор – о гибели Брайанта: Великий. Какое наследие он оставил после себя
19:22 Хоккей Владимир Плющев: Наглый и осмысленный фол Ержабека против судьи
Коронавирус: мир в ужасе от фото и видео из китайских клиник
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Чиновница прогнала, полиция поддержала: сирота из Уфы с двумя детьми вышла на пикет
В лицее №32 Белгорода отменили занятия из-за пневмонии
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика