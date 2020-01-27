Тусар стал игроком «Герты» Сумма сделки составила 25 миллионов евро.

Пресс-служба «Герты» объявила о переходе полузащитника «Лиона» Люки Тусара. Отмечается, что с 22-летним игроком заключен долгосрочный контракт. При этом француз продолжит выступать в «Лионе» до конца этого сезона на правах аренды.

Согласно порталу Transfermarkt, руководство берлинской команды заплатило за футболиста 25 миллиона евро. Также отмечается, что в случае дальнейшей продажи 22-летнего игрока, «Лион» получит около десяти процентов от общей суммы.

Тусар перешел в команду летом 2015 года из «Валансьена» за 2,6 миллиона евро. За это время он сыграл в 154 встречах – на его счету пять забитых мячей и шесть ассистов.

В этом сезоне он провел 29 матчей, забив два гола и отдав три результативные передачи.