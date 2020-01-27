«Рома» арендовала защитника «Аталанты»

Пресс-служба «Ромы» объявила об аренде центрального защитника «Аталанты» Рожера Ибаньеса.
21-летний бразилец будет арендован до лета 2021 года, после чего римская команда может выкупить игрока за восемь миллионов евро плюс два миллиона в виде бонусов и подписать полноценный контракт до 2024-го.
Футболист будет выступать под 41-м номером.
Ибаньес перешел в «Аталанту» из «Флуминенсе» в январе 2019 года. За итальянскую команду 21-летний футболист провел лишь два матча, выйдя на замену в 36-м туре серии А сезона 2018/2019 против «Дженоа» (2:1) и групповом этапе Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» (3:0).
«Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 39 очков после 21 сыгранного тура.
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