«Рома» арендовала защитника «Аталанты» В этом сезоне 21-летний бразилец вышел на поле лишь однажды.

Пресс-служба «Ромы» объявила об аренде центрального защитника «Аталанты» Рожера Ибаньеса.

21-летний бразилец будет арендован до лета 2021 года, после чего римская команда может выкупить игрока за восемь миллионов евро плюс два миллиона в виде бонусов и подписать полноценный контракт до 2024-го.

Футболист будет выступать под 41-м номером.

📸 La prima giornata di Ibanez a Trigoria



Roger indosserà la maglia numero 41#ASRoma pic.twitter.com/bUE6JuFsC1 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 27, 2020

Ибаньес перешел в «Аталанту» из «Флуминенсе» в январе 2019 года. За итальянскую команду 21-летний футболист провел лишь два матча, выйдя на замену в 36-м туре серии А сезона 2018/2019 против «Дженоа» (2:1) и групповом этапе Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» (3:0).

«Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 39 очков после 21 сыгранного тура.