«Челси» стал возможным соперником «Ливерпуля» по 1/8 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии турнира пройдут со 2 по 5 марта. Отметим, что в случае победы над «Ливерпуль» выйдет на «Челси».
Кубок Англии. 1/8 финала. Жеребьевка
«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити»
«Рединг» / «Кардифф Сити» – «Шеффилд Юнайтед»
«Челси» – «Шрусбери» / «Ливерпуль»
«Вест Бромвич» – «Ньюкасл» / «Оксфорд Юнайтед»
«Лестер» – «Ковентри» / «Бирмингем»
«Нортхэмптон» / «Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»
«Саутгемптон» / «Тоттенхэм» – «Норвич Сити»
«Портсмут» – «Борнмут» / «Арсенал»