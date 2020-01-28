«Челси» стал возможным соперником «Ливерпуля» по 1/8 финала Кубка Англии Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити».

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии турнира пройдут со 2 по 5 марта. Отметим, что в случае победы над «Ливерпуль» выйдет на «Челси».

Кубок Англии. 1/8 финала. Жеребьевка

«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити»

«Рединг» / «Кардифф Сити» – «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» – «Шрусбери» / «Ливерпуль»

«Вест Бромвич» – «Ньюкасл» / «Оксфорд Юнайтед»

«Лестер» – «Ковентри» / «Бирмингем»

«Нортхэмптон» / «Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон» / «Тоттенхэм» – «Норвич Сити»

«Портсмут» – «Борнмут» / «Арсенал»