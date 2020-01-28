«Арсенал» одолел «Борнмут» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии - Советский спорт
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28 января 2020 01:01ФутболГичунцев Артур

«Арсенал» одолел «Борнмут» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В прошлом сезоне этот трофей выиграл «Манчестер Сити».

Футболисты лондонского «Арсенала» со счетом 2:1 нанесли поражение игрокам «Борнмута» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии.

В составе «пушкарей» по голу забили Букайо Сака и Эдвард Нкетиа. У хозяев это сделал Сэм Сарридж.

Таким образом, «канониры» вышли в 1/8 финала. На этой стадии турнира команде Микеля Артеты предстоит встретиться с «Портсмутом».

Кубок Англии. 1/16 финала

«Борнмут» – «Арсенал» – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 5 Сака, 0:2 – 26 Нкетиа, 1:2 – 90 Серридж.

«Борнмут»: Трэверс, Аке, Смит, Кук, Симпсон (Фрэнсис, 76), Гослинг, Кук, Уилсон (Уилсон, 76), Серман, Фрэйзер, Соланке (Серридж, 89).

«Арсенал»: Мартинес, Бельерин, Мустафи (Холдинг, 62), Папастатопулос, Гендузи, Уиллок (Мэйтленд-Найлз, 90), Мартинелли, Джака, Пепе (Себальос, 69), Нкетиа, Сака.

Предупреждения: Уилсон (45), Джака (90), Серридж (90).

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