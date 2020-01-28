Микель Артета – о победе над «Борнмутом»: Нам нужно идти шаг за шагом Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в 1/16 финала Кубка Англии против «Борнмута» (2:1).

– Я очень доволен. Тут всегда трудно побеждать, а мы смогли сделать это молодой командой. Я верю в этих футболистов, они действительно хорошо развиваются. Они голодны, у них есть желание. Они будут становиться только лучше. Мы анализируем соперников, а затем стараемся генерировать ситуации, благоприятные для наших игроков. Учитывая последние результаты «Борнмута», я опасался, что мы можем пропустить в самом конце матча. У «Арсенала» невероятная история выступлений в Кубке Англии, но нам нужно идти шаг за шагом, – цитирует Артету ВВС.

Напомним, что в составе лондонцев по голу забили Букайо Сака и Эдвард Нкетиа.

1/8 финала «Арсенал» встретится с «Портсмутом».