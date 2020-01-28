«Шеффилд» готов заплатить за полузащитника «Генка» 17 миллионов фунтов - Советский спорт
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28 января 2020 09:54ФутболКорегин Владислав

«Шеффилд» готов заплатить за полузащитника «Генка» 17 миллионов фунтов

Полузащитник «Генка» Сандер Берге этой зимой может оказаться в чемпионате Англии.

По информации Sky Sports, руководство «Шеффилд Юнайтед» желает усилить среднюю линию своей команды, и 21-летний норвежец – подходящая кандидатура на трансфер. Сделка может составить 17 миллионов фунтов (около 20 миллионов евро).

Берге выступает за «Генк» с января 2017 года. В этом сезоне полузащитник провел 31 матч, забив четыре гола. За национальную сборную он сыграл в 20 встречах (1 гол).

Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

«Шеффилд» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка после 24 туров.

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