Тимур Акмурзин: Ребров помогает нам словом, делом и личным примером «Спартак» продлил контракт с Ребровым до конца следующего сезона.

Голкипер «Спартака» Тимур Акмурзин рассказал о том, как самый опытный вратарь команды Артем Ребров помогает молодым партнерам.

«Ребров подсказывает нам как более молодым, – сказал 22-летний Акмурзин в интервью клубной пресс-службе. – Подбадривает, поддерживает, когда тяжело, помогает перетерпеть, перебороть, дает подсказки и советы. У него большой опыт выступления в премьер-лиге. В общем, помогает нам и словом, и делом и своим личным примером показывает, как надо работать».

Напомним, Акмурзин провел со «Спартаком» сборы в ОАЭ и вместе с основной командой продолжит подготовку к возобновлению сезона на сборе в Катаре.

В понедельник «Спартак» сообщил о продлении контракта с 35-летним Ребровым на один год.