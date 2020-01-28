Мартин Киоун: Травма Мустафи заставит «Арсенал» обратить внимание на трансферный рынок Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун прокомментировал травму немецкого защитника лондонцев Шкодрана Мустафи, полученной в Кубка Англии против «Борнмута» (2:1).

– «Арсенал» лишился Шкодрана Мустафи. Хочу сказать, что все выглядит очень плохо для лондонского клуба. Травма заставит «канониров» обратить внимание на трансферный рынок. «Арсеналу» нужен центральный защитник, – цитирует Киоуна портал Goal.com.

Напомним, что накануне «канониры» вышли в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв Борнмут со счетом 2:1. В составе лондонцев по голу забили Букайо Сака и Эдвард Нкетиа. На 63-й минуте игры Мустафи получил травму после столкновения с полузащитником соперника Райаном Фрейзером – вместо него на поле вышел Роб Холдинг.

Помимо немца в ближайшее время лондонцам не помогут защитники Киран Тирни и Кэлум Чемберс, также испытывающие проблемы со здоровьем.

«Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.