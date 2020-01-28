В «Луче» составили график погашения долгов Задолженности будут выплачены двумя траншами.

«Луч» составил график погашения долгов перед игроками, которые составляют пять месяцев, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно о том, что игроки команды объявили о приостановке трудовой деятельности до выплаты задолженностей. Ожидается, что первый транш поступит в клуб 30 января, а второй – 3 февраля. На 5 февраля у команды запланирован вылет на сбор в Турцию.

По информации источника, Владивостокский московский торговый порт не станет инвестором клуба, хотя предполагалось, что «Луч» войдет в единую систему патронажа наряду с хоккейным «Адмиралом». При этом в футбольный клуб может вернуться прежний титульный спонсор – группа компаний «Аква-Ресурсы». Пока же «Луч» будет получать финансирование из краевого бюджета.

Напомним, команда ушла на зимний перерыв на 15-м месте, набрав 26 очков в 25 матчах.