Бергвейн в ближайшее время перейдет в «Тоттенхэм» Его контракт с ПСВ рассчитан до лета 2023 года.

Нападающий ПСВ Стевен Бергвейн может перейти в «Тоттенхэм» этой зимой.

Согласно информации Voetbal International, клубы договорились о трансфере, сумма которого составит 32 миллиона евро. В ближайшее время 22-летний голландец должна прибыть в Лондон для прохождения медосмотра.

Отметим, что Бергвейн является воспитанником академии ПСВ. В этом сезоне на его счету 29 матчей, в которых он отметился 6 голами голов и 12 результативными передачами. Также на счету вингера девять проведенных игр в составе сборной Голландии.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.