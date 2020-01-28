Молло подписал контракт с аутсайдером лиги 2 До конца сезона француз будет выступать за «Орлеан».

Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоан Молло стал игроком «Орлеана», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 30-летнего француза с «осами» рассчитан до конца сезона.

В июле Молло перешел в «Панатинаикос», но в первой части сезона принял участие только в шести матчах, а после 24 ноября ни разу не попадал в заявку команды на игры. На счету полузащитника один гол и одна результативная передача.

Отметим, что с января 2018 года Молло успел поиграть уже в пяти клубах: «Фулхэм» (Англия), «Аль-Райян» (Катар), «Крылья Советов», «Сошо» (Франция) и «Панатинаикос».

После 21 тура «Орлеан» набрал 16 очков и занимает последнее место в лиге 2.