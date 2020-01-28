Евгений Коноплянка: Нынешний тренировочный сбор – самый приятный в моей карьере Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о подготовительном тренировочном сборе команды к возобновлению сезона.

– Самое главное – набрать физические и технические кондиции, а тактику можно понимать и нарабатывать без мяча. Мы только подходим к стопроцентным кондициям – позади всего неделя. Сколько в моей карьере было сборов, нынешний, как по мне, самый правильный и приятный. Почему? Потому что мы тренируем физику за счет удержания мяча, интенсивной работы. И это просто удовольствие. Я понимаю, для чего пошел в футбол: чтобы получать такие приятные эмоции! По сути, 80 процентов команд бегают без мяча. Мы же через игры набираем физическую форму и технику, что вдвойне приятно, – цитирует Коноплянку официальный сайт донецкого клуба.

Отметим, что «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 50 очков в 18 турах. Также подопечные Луиша Каштру пробились в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют против лиссабонской «Бенфики».