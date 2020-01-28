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Максим Боков: Как отнесся к возвращению Березуцких в ЦСКА? Очень положительно - Советский спорт
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28 января 2020 16:34Футбол

Максим Боков: Как отнесся к возвращению Березуцких в ЦСКА? Очень положительно

Ветеран ЦСКА Максим Боков – о назначении братьев Березуцких на должность заместителей генерального директора клуба Романа Бабаева по спортивным вопросам.

– Как отнесся к возвращению Березуцких в ЦСКА? Очень положительно. Я сам возвращался в этот клуб в свое время. Это правильно с точки зрения того, сколько они сделали для ЦСКА. Конечно, тот опыт, который они приобрели, поможет в будущем команде, академии и клубу.

Справятся ли на этой работе без опыта? Они не в новый клуб пришли, а вернулись домой. Здесь братья все знают, им будет проще адаптироваться. Плюс они всю эту работу видели изнутри. Не думаю, что будет сложно. Тем более, если что им подскажут, – приводит слова Бокова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что в составе ЦСКА братья стали шестикратными чемпионами России (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), семикратными обладателями Кубка России (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013), шестикратными обладателями Суперкубка страны (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014) и обладателями Кубка УЕФА (2005).

Перед зимним перерывом в чемпионате ЦСКА набрал 34 очка в 19 турах и занимает четвертое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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