Эдуард Безуглов: Мои знания и опыт помогут улучшить медико-биологическое обеспечение легкой атлетики Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов сообщил, что президент РФС Александр Дюков, генеральный секретарь организации Александр Алаев и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов поддержали его решение выдвинуть свою кандидатуру в президиум ВФЛА.

- Работе в РФС это не помешает. Я предварительно поговорил с главным тренером, президентом РФС и генеральным секретарем. Они меня поддержали, они тоже переживают, что такой популярный вид спорта находится в такой ситуации. Считаю, что мои знания и опыт помогут улучшить медико-биологическое обеспечение легкой атлетики. Вы понимаете, что если туда приходишь, то надо работать, а работать мы готовы. Время на это всегда найдем, - цитирует Безуглова «РИА Новости».

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.