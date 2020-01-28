Владимир Быстров: Лучше всего дождаться официального заявления «Зенита» по Кокорину

- Пока сложно что-то комментировать, я не знаю всю ситуацию. Отправить футболиста в «Зенит-2»? Если тренер говорит, что он ему нужен и он на сборах себя проявляет, то, соответственно, это неправильно. Но лучше всего дождаться официального заявления «Зенита», а потом только говорить про всю эту ситуацию и разбираться в ней, - передает слова Быстрова Sport24.ru.
Ранее Дарья Валитова, супруга Александра Кокорина, сообщила, что нападающий проведет оставшуюся часть сезона во второй команде «Зенита».
Позже сам Кокорин рассказал, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, сообщив, что не полетит с «Зенитом» на второй тренировочный сбор.
Напомним, на прошлой неделе «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды, при этом официальные ресурсы «Зенита» эту информацию до сих пор не подтвердили, хотя генеральный директор чемпионов России Александр Медведев заявил, что договоренность между клубами достигнута.
Уже после официального объявления со стороны «Сочи» Кокорин дважды сыграл за «Зенит» в контрольных матчах на сборе в Катаре.
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