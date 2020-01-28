В Турции сообщили, что Мак станет игроком «Коньяспора»

Хавбек «Зенита» Роберт Мак покинет российский клуб в зимнее трансферное окно.
Согласно источнику, чемпион России дал согласие на продажу игрока в турецкий «Коньяспор». Стороны достигли принципиальной договоренности, о чем объявят в ближайшее время.
Напомним, Мак перешел в «Зенит» в 2016 году из ПАОКа, а через сезон вернулся в греческий клуб на один год в аренду. На данный момент в его активе 72 матча, 14 голов и 13 голевых передач.
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