Сане вернулся в общую группу «Манчестер Сити» после тяжелой травмы (видео) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане оправился от травмы колена и провел сегодняшнюю тренировку в общей группе.

В августе 2019 года он повредил переднюю крестообразную связку, после чего перенес операцию.

Ранее стало известно, что игрок стал главной трансферной целью мюнхенской «Баварии», однако, немецкий клуб отказался от услуг футболиста из-за его проблем со здоровьем.

Добавим, что в минувшем сезоне Сане помог «Манчестер Сити» выиграть АПЛ и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.