Источник: «Спартак» интересуется форвардом сборной Буркина-Фасо Об этом сообщает Еttachkila.com со ссылкой на Mosaique FM.

Московский «Спартак» может приобрести форварда Бассиру Компаоре, выступающего за команду из Туниса «Клуб Африкен».

Отмечается, что на 21-летнего игрока также претендуют несколько европейских клубов, однако, другие детали не уточняются.

Добавим, что футболист выступает за «Клуб Африкен» с осени 2018 года. Он провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Также в его активе два матча за сборную Буркина-Фасо.