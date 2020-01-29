«Астон Вилла» вырвала победу у «Лестера» и вышла в финал Кубка лиги

Матч ½ финала Кубка лиги «Астон Вилла» – «Лестер» завершился в пользу хозяев, которые вырвали победу со счетом 2:1.
Решающий гол забил Махмуд Хассан, который поразил ворота соперника в самой концовке игры.
Таким образом, «Астон Вилла» стала первым участником финала. Ей предстоит поединок с победителем противостояния «МЮ» – «Манчестер Сити».
Добавим, что первая игра между ними завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан». Ответная пройдет 29 января.
Кубок лиги. ½ финала
«Астон Вилла» – «Лестер» – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 12 Таргетт, 1:1 – 72 Ихеаначо, 2:1 – 90 Трезеге.
«Астон Вилла»: Нюланд, Таргетт, Конса, Мингз, Гильбер (Аль-Мухаммади, 84), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 77), Накамба, Хоз, Саматта (Дэвис, 67).
«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Тилеманс, Барнс (Грэй, 86), Мэддисон, Ндиди, Перес (Варди, 56), Ихеаначо.
Предупреждения: Конса (57), Дуглас Луис (60), Сеюнджю (76).
Первый матч – 1:1