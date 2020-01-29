«Астон Вилла» вырвала победу у «Лестера» и вышла в финал Кубка лиги В первой игре команды не смогли выявить победителя – 1:1.

Матч ½ финала Кубка лиги «Астон Вилла» – «Лестер» завершился в пользу хозяев, которые вырвали победу со счетом 2:1.

Решающий гол забил Махмуд Хассан, который поразил ворота соперника в самой концовке игры.

Таким образом, «Астон Вилла» стала первым участником финала. Ей предстоит поединок с победителем противостояния «МЮ» – «Манчестер Сити».

Добавим, что первая игра между ними завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан». Ответная пройдет 29 января.

Кубок лиги. ½ финала

«Астон Вилла» – «Лестер» – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 12 Таргетт, 1:1 – 72 Ихеаначо, 2:1 – 90 Трезеге.

«Астон Вилла»: Нюланд, Таргетт, Конса, Мингз, Гильбер (Аль-Мухаммади, 84), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 77), Накамба, Хоз, Саматта (Дэвис, 67).

«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Тилеманс, Барнс (Грэй, 86), Мэддисон, Ндиди, Перес (Варди, 56), Ихеаначо.

Предупреждения: Конса (57), Дуглас Луис (60), Сеюнджю (76).

Первый матч – 1:1