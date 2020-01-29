Хосеп Гвардиола: Речь идет о «Манчестер Юнайтед». Конечно, они могут пройти дальше - Советский спорт
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29 января 2020 07:46ФутболНечаев Юрий

Хосеп Гвардиола: Речь идет о «Манчестер Юнайтед». Конечно, они могут пройти дальше

Сегодня состоится манчестерское дерби.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Манчестер Юнайтед».

«Речь идет о «Манчестер Юнайтед». Конечно, они могут пройти дальше. Нам требуется провести идеальный матч. Против нас выйдет клуб с невероятной историей. Ожидаю очень тяжелую игру», - сказал Гвардиола Manchester Evening News.

Напомним, сегодня состоится ответная полуфинальная игра Кубка английской лиги «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед». Первый матч завершился победой команды Гвардиолы со счетом 3:1.

Вчера первым финалистом турнира стала бирмингемская «Астон Вилла», обыгравшая на своем поле «Лестер» со счетом 2:1.

Манчестерское дерби начнется в 22:45 мск.

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