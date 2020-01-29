Жиру может перейти в «Тоттенхэм» Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера».

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Об этом сообщает журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Tottenham have made an inquiry for Olivier Giroud. He’s a possibility as Krzysztof Piatek (still no agreement with AC Milan) - Chelsea are not convinced yet to sell him to Spurs.



Bergwijn will sign his contract as new Tottenham player on next hours. Here we go! ⚪️ #THFC #CFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2020

Напомним, «Тоттенхэм» продолжает искать нападающего из-за травмы Гарри Кейна, выбывшего из строя на несколько месяцев.

Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года. За это время он провел за клуб 70 матчей, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.

В текущем сезоне 33-летний нападающий всего семь раз появлялся на поле и забил один гол.