Жиру может перейти в «Тоттенхэм» - Советский спорт
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29 января 2020 08:56ФутболНечаев Юрий

Жиру может перейти в «Тоттенхэм»

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера».

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Об этом сообщает журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Напомним, «Тоттенхэм» продолжает искать нападающего из-за травмы Гарри Кейна, выбывшего из строя на несколько месяцев.

Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года. За это время он провел за клуб 70 матчей, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.

В текущем сезоне 33-летний нападающий всего семь раз появлялся на поле и забил один гол.

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