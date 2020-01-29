Жиру может перейти в «Тоттенхэм»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Об этом сообщает журналист Sky Sport Фабрицио Романо.
Напомним, «Тоттенхэм» продолжает искать нападающего из-за травмы Гарри Кейна, выбывшего из строя на несколько месяцев.
Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года. За это время он провел за клуб 70 матчей, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.
В текущем сезоне 33-летний нападающий всего семь раз появлялся на поле и забил один гол.
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