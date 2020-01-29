Стефано Пиоли: «Милан» заслужил пройти в следующий раунд Кубка Италии В полуфинале турнира красно-черные сыграют с «Ювентусом».

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился эмоциями после матча против «Торино» в Кубке Италии.

«Это был хороший матч. Мы не должны были уступать в счете во втором тайме, и в первой половине игры могли забить больше одного мяча. Команда заслужила пройти в следующий раунд. Нам предстоит встретиться с лучшей командой Италии, но мы можем их обыграть», - приводит слова Пиоли La Gazzetta dello Sport.

Напомним, вчера футболисты «Милана» нанесли поражение игрокам «Торино» в четвертьфинале Кубка Италии. Судьба поединка решилась в дополнительное время, где сильнее оказались «россонери» (4:2). Основное время завершилось вничью (2:2).

Таким образом, «Милан» поспорит с «Ювентусом» за выход в финал Кубка Италии. Ранее туринский клуб выбил из турнира «Рому», одержав победу со счетом 3:1.