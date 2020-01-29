Артем Ребров – о новом контракте: Должен своим примером показывать, каким потом достигаются победы «Спартак» продлил контракт с голкипером.

Голкипер «Спартака» Артем Ребров ответил в инстаграме тем, кто критикует клуб за продление контракта с игроком.

«Итак, я отвечу зачем. В первую очередь затем, что я нужен команде, клубу. Для меня это самое важное: чувствовать себя нужным, занимаясь любимой работой в родной команде.

Да, сейчас я уже не на первых ролях. Но это обычный процесс, всему свое время. За неполные девять лет в команде я пережил разное. От третьего вратаря до капитана команды и вызова в национальную сборную. От тяжелых травм до звания чемпиона России и обладателя Суперкубка России.

Для меня этот контракт – очередной вызов, чтобы стать сильнее самому и помочь быть сильнее молодым партнерам. Но просто стоять рядом и говорить, куда бежать и что делать, не получится. Я должен своим примером на тренировках показывать, каким потом достигаются победы. Как непросто бывает в дни поражений. После ошибок нельзя отчаиваться, нужно вставать и идти дальше, чтобы наш клуб был на самом верху!

И самому в любой момент быть готовым выйти на поле и подменить ребят. А это тоже не так просто, держать себя в тонусе без постоянной игровой практики. Но я готов к такой роли», – написал 35-летний вратарь в сообщении.

Напомним, в понедельник «Спартак» объявил о подписании нового контракта с Ребровым до 2021 года.

Ребров перешел в «Спартак» в 2011 году из «Шинника». Его дебют в основной команде состоялся 21 сентября того же года в матче 1/16 финала Кубка России с «Волгой» (1:1, по пенальти – 5:6) на стадионе «Лужники». За девять лет он провел за команду 131 матч.

В 2017 году в составе «Спартака» Ребров стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.