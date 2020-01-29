Артем Ребров – о новом контракте: Должен своим примером показывать, каким потом достигаются победы

Голкипер «Спартака» Артем Ребров ответил в инстаграме тем, кто критикует клуб за продление контракта с игроком.
«Итак, я отвечу зачем. В первую очередь затем, что я нужен команде, клубу. Для меня это самое важное: чувствовать себя нужным, занимаясь любимой работой в родной команде.
Да, сейчас я уже не на первых ролях. Но это обычный процесс, всему свое время. За неполные девять лет в команде я пережил разное. От третьего вратаря до капитана команды и вызова в национальную сборную. От тяжелых травм до звания чемпиона России и обладателя Суперкубка России.
Для меня этот контракт – очередной вызов, чтобы стать сильнее самому и помочь быть сильнее молодым партнерам. Но просто стоять рядом и говорить, куда бежать и что делать, не получится. Я должен своим примером на тренировках показывать, каким потом достигаются победы. Как непросто бывает в дни поражений. После ошибок нельзя отчаиваться, нужно вставать и идти дальше, чтобы наш клуб был на самом верху!
И самому в любой момент быть готовым выйти на поле и подменить ребят. А это тоже не так просто, держать себя в тонусе без постоянной игровой практики. Но я готов к такой роли», – написал 35-летний вратарь в сообщении.
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+1 🖊 📝 35 лет! Новый контракт?! Зачем?! Почему? Этим вопросом за последние пару дней задавались и некоторые журналисты и так назаваемые хейтеры 🤔Лакмусовая бумажка для меня то, что мои партнеры, тренерский штаб и руководство единым порывом поддержали это решение🤜🏻🤛🏻 Итак, я отвечу, зачем. В первую очередь затем, что я нужен команде, клубу. Для меня это самое важное, чувствовать себя нужным, занимаясь любимой работой в родной команде. Да, сейчас я уже не на первых ролях. Но это обычный процесс, всему своё время. За неполные 9 лет в команде я пережил разное. От 3-го вратаря до капитана команды и вызова в национальную сборную. От тяжелых травм до звания чемпиона России и обладателя Суперкубка России. Для меня этот контракт очередной вызов, чтобы стать сильней самому и помочь быть сильнее молодым партнерам. Но просто стоять рядом и говорить куда бежать и что делать не получится. Я должен своим примером на тренировках показывать каким потом достигаются Победы. Как непросто бывает в дни поражений. После ошибок, нельзя отчаиваться, нужно вставать и идти дальше, чтобы наш клуб был на самом вверху! И самому в любой момент быть готовым выйти на поле и подменить ребят. А это тоже не так просто, держать себя в тонусе без постоянной игровой практики. Но я готов к такой роли. Это жизнь, моя футбольная жизнь и мой путь. Я рад что этот путь продолжается и я сделаю все возможное чтобы оправдать доверие руководства, тренерского штаба, партнеров по команде и конечно же болельщиков команды. Спасибо за ваши тёплые сообщения, доверие . Мне все это дорого и даёт силы работать дальше и идти вперёд! Так что, я вам ещё пригожусь 🔴⚪️ #ребров32 #спартакмосква #+1 #старыйконьбороздынеиспортит
Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)
Напомним, в понедельник «Спартак» объявил о подписании нового контракта с Ребровым до 2021 года.
Ребров перешел в «Спартак» в 2011 году из «Шинника». Его дебют в основной команде состоялся 21 сентября того же года в матче 1/16 финала Кубка России с «Волгой» (1:1, по пенальти – 5:6) на стадионе «Лужники». За девять лет он провел за команду 131 матч.
В 2017 году в составе «Спартака» Ребров стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.