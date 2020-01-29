«Ювентус» ведет переговоры о продлении контракта с Матюиди Французу предлагают остаться в клубе еще на один сезон.

«Ювентус» вступил в переговоры с представителями полузащитника Блеза Матюиди о продлении контракта, сообщает Tuttosport.

Действующее соглашение 32-летнего центрального полузащитника истекает ближайшим летом, однако в клубе рассчитывают сохранить игрока в команде. При этом с учетом прогресса другого француза Адриена Рабьо «Ювентус» готов предложить Матюиди контракт только на один год с зарплатой меньше нынешних 3,5 миллиона долларов. Ожидается, что в феврале стороны могут прийти к соглашению.

Напомним, Матюиди перешел в «Ювентус» в 2017 году из «Пари Сен-Жермен». За два с половиной сезона он провел за команду 114 матчей, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.