«Ювентус» ведет переговоры о продлении контракта с Матюиди - Советский спорт
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29 января 2020 12:51ФутболЛипкин Антон

«Ювентус» ведет переговоры о продлении контракта с Матюиди

Французу предлагают остаться в клубе еще на один сезон.

«Ювентус» вступил в переговоры с представителями полузащитника Блеза Матюиди о продлении контракта, сообщает Tuttosport.

Действующее соглашение 32-летнего центрального полузащитника истекает ближайшим летом, однако в клубе рассчитывают сохранить игрока в команде. При этом с учетом прогресса другого француза Адриена Рабьо «Ювентус» готов предложить Матюиди контракт только на один год с зарплатой меньше нынешних 3,5 миллиона долларов. Ожидается, что в феврале стороны могут прийти к соглашению.

Напомним, Матюиди перешел в «Ювентус» в 2017 году из «Пари Сен-Жермен». За два с половиной сезона он провел за команду 114 матчей, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

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