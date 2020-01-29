Parimatch: «Локомотив» – фаворит «Кубка Париматч Премьер» Межсезонный товарищеский турнир, организованный телеканалом «МАТЧ ПРЕМЬЕР», пройдет в столице Катара Дохе с 1 по 9 февраля

Официальный спонсор соревнования букмекерская компания Parimatch открыла линию на итоги Кубка, оценив вероятность триумфа каждого из клубов-участников турнира.

Аналитики букмекера Parimatch считают фаворитом «Кубка Париматч Премьер» московский «Локомотив». Сделать ставку на победу команды Юрия Семина на турнире можно по коэффициенту 2.20.

Второй по шансам выиграть Кубок – столичный «Спартак». Аналитики оцениваются вероятность триумфа «красно-белых» коэффициентом 3.50. Поставить на победу белградского «Партизана» и «Ростова» можно за 4.80 и 4.85 соответственно.

Кроме того, Parimatch предложил своим клиентам сделать ставку на конкретное место каждого из клубов по итогам турнира. Линия на каждый из поединков также уже доступна для ставок.

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О канале «МАТЧ ТВ»

«Матч ТВ» – российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом образе жизни. В эфире – трансляции главных спортивных событий, новости, аналитические и развлекательные программы, реалити- и ток-шоу, документальные циклы, шоу о здоровом образе жизни, художественные фильмы и сериалы о спорте.

О бренде Parimatch

Parimatch – одна из крупнейших беттинг-компаний в Европе и СНГ, которая за годы активного развития трансформировалась в одного из лидеров европейской индустрии. Команду амбассадоров компании сформировали именитые атлеты UFC: среди них всемирно известный боец UFC Конора Макгрегор, а также российские бойцы Петр Ян и сестры Шевченко. Компания активно поддерживает российский спорт, выступая спонсором спортивных федераций и профессиональных команд. В России компания оперирует на основании лицензии ФНС, выданной для ООО «БЕТРИНГ». Parimatch – эксклюзивный беттинг-партнер UFC и лучший онлайн-букмекер 2018 года по результатам независимой премии BR Awards 2019.