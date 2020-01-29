Геркус подаст встречный иск к «Локомотиву» Клуб намерен через суд взыскать с бывшего гендиректора 144 миллиона рублей.

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что намерен подать встречный иск к клубу о защите деловой репутации, чести и достоинства.

Во вторник стало известно о том, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса о взыскании 144 миллионов рублей. Такое решение было принято по итогам проведенного аудита. Дело рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

«Это последовательное действие – сначала нужно выиграть иск, потом подать второй, – приводит ТАСС слова Геркуса. – Самого иска у меня на руках еще нет, поэтому я вообще не знаю, о чем идет речь».

Геркус работал в «Локомотиве» с августа 2016 года по декабрь 2018-го: сначала на посту президента, после чего стал генеральным директором. Это произошло после того, как совет директоров клуба изменил устав и упразднил должность президента.

Под руководством Геркуса «Локомотив» стал чемпионом России (2018) и обладателем Кубка страны (2017).