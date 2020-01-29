Мак прилетел в Турцию, чтобы подписать контракт с «Коньяспором» В нынешнем сезоне словак сыграл лишь пять матчей за «Зенит» в РПЛ.

Полузащитник «Зенита» и сборной Словакии прилетел в турецкий город Конья для того, чтобы оформить переход в клуб турецкой суперлиги «Коньяспор». Сюжет о прилете 28-летнего футболиста вышел в эфире местного Kanal 42.

Ранее турецкие СМИ сообщали о договоренности между «Зенитом» и «Коньяспором» по поводу Мака, не раскрывая подробности сделки.

Контракт словацкого футболиста с «Зенитом» заканчивается 30 июня. Клуб из Санкт-Петербурга приобрел Мака у греческого ПАОКа в 2016 году за 3,5 млн евро. В составе питерцев Роберт провел 72 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. В нынешнем сезоне он отметился одним голом и одной результативной передачей в 5 матчах РПЛ.