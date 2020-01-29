Защитник сборной Алжира Зеффан станет игроком «Крыльев Советов» Об этом сообщает L’Equipe.

«Крылья Советов» договорились о трансфере бывшего защитника «Ренна» Мехди Зеффана. Согласно источнику, 27-летний футболист подпишет контракт до 2021 года. О других деталях сделки не уточняется.

Зеффан является воспитанником «Лиона» и находился в системе клуба с 2012 по 2015 год. В составе первой команды он провел 24 матча. Позже он стал игроком «Ренна», а летом 2019 года покинул клуб и является свободным агентом. Также в его активе 15 матчей за сборную Алжира.

Добавим, что по итогам первой половины сезона самарский клуб занял предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков.