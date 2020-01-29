«ПСЖ» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Лилль» вылетел от клуба четвертого дивизиона - Советский спорт
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29 января 2020 22:40ФутболШарафудинов Виктор

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Лилль» вылетел от клуба четвертого дивизиона

Жеребьевка 1/4 финала состоится завтра 30 января.

Состоялись два матча 1/8 финала Кубка Франции. «По» на своем поле проиграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:2, а «Эпиналь» дома обыграл «Лилль» с результатом 2:1.

В матче «По» – «ПСЖ» голы забили бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес и Пабло Сарабия (соответственно на 25-й и 53-й минутах).

В матче «Эпиналь» – «Лилль» форвард гостей Лоик Реми открыл счет на 8-й минуте, однако в итоге волевой победы добился клуб из четвертого французского дивизиона. Жан-Филипп Крассо во втором тайме оформил дубль, поразив ворота команды из лиги 1 на 56-й и 62-й минутах.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции состоится завтра 30 января.

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