«Вильярреал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв «Райо Вальекано» - Советский спорт
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29 января 2020 23:13ФутболШарафудинов Виктор

«Вильярреал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв «Райо Вальекано»

«Желтой субмарине» помогли два поздних гола.

Матч 1/8 финала Кубка Испании «Райо Вальекано» – «Вильярреал» завершился со счетом 0:2.

На 83-й минуте отличился Фер Ниньо, а на 85-й дальним ударом с левой ноги мяч в сетку ворот команды из сегунды направил Санти Касорла.

Матчи 1/4 финала турнира состоятся 4, 5 и 6 февраля. Следующий соперник «Вильярреала» будет определен при помощи жребия.

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