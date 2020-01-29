«Вильярреал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв «Райо Вальекано» «Желтой субмарине» помогли два поздних гола.

Матч 1/8 финала Кубка Испании «Райо Вальекано» – «Вильярреал» завершился со счетом 0:2.

На 83-й минуте отличился Фер Ниньо, а на 85-й дальним ударом с левой ноги мяч в сетку ворот команды из сегунды направил Санти Касорла.

Матчи 1/4 финала турнира состоятся 4, 5 и 6 февраля. Следующий соперник «Вильярреала» будет определен при помощи жребия.