«Валенсия» в Кубке Испании лишь в серии пенальти одолела клуб из сегунды B «Культураль Леонеса» Вратарь Хауме Доменек парировал два послематчевых 11-метровых.

Основное и дополнительное время матча 1/8 финала Кубка Испании «Культураль Леонеса» – «Валенсия» завершились вничью 0:0. Определять четвертьфиналиста пришлось в серии пенальти, и удача оказалась на стороне «Валенсии», которая выиграла послематчевую серию со счетом 4:2.

Вратарь клуба примеры Хауме Доменек парировал удары Хуана Менудо и Серхио Бенито, в то время как футболисты «Валенсии» Франсис Коклен, Карлос Солер, Макси Гомес и Дани Парехо безупречно исполнили свои попытки.

Стоит отметить, что за 120 минут валенсийцы нанесли 16 ударов в сторону ворот команды из cегунды B, но лишь дважды попали в створ. Статистика хозяев – 12 ударов и 5 попаданий в створ ворот Доменека.

Стоит отметить, что в 1/16 финала «Культураль Леонеса» выбил из турнира мадридский «Атлетико», на своем поле обыграв команду Диего Симеоне со счетом 2:1 в дополнительное время.

Матчи 1/4 финала турнира состоятся 4, 5 и 6 февраля. Следующий соперник «Валенсии» будет определен при помощи жребия.