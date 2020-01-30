«Манчестер Сити» проиграл «МЮ», но вышел в финал Кубка лиги - Советский спорт
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30 января 2020 00:52ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Сити» проиграл «МЮ», но вышел в финал Кубка лиги

Встреча прошла на «Этихад Стэдиум».

Ответный матч ½ финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» завершился поражением чемпиона страны – 0:1.

Автором единственного гола стал полузащитник сборной Сербии Неманья Матич, который также схлопотал удаление.

Несмотря на сегодняшнюю победу, «МЮ» вылетел с турнира, поскольку в первом поединке уступил «горожанам» со счетом 1:3.

Добавим, что 1 марта «Сити» сыграет против «Астон Виллы» в финале Кубка лиги. Их встреча пройдет на стадионе «Уэмбли».

Кубок лиги. ½ финала

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 35 Матич.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Жоау Канселу, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Гюндоган, Марез (Сильва, 68), де Брюйне (Стоунз, 90), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 90).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу (Мата, 79), Магуайр, Уильямс, Лингард (Перейра, 65), Матич, Марсьяль, Фред, Линделеф, Гринвуд (Джеймс, 46).

Предупреждения: Матич (51), Родри Эрнандес (57), Отаменди (87), Уан-Биссака (90).

Удаление: Матич (76).

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