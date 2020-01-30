Оле-Гуннар Сульшер: Я очень горжусь игроками. Они дважды обыграли «Ман Сити» на их поле «Манчестер Юнайтед» победил в дерби, но завершил борьбу в Кубке лиги.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер похвалил команду за матч против «Сити».

«Я очень горжусь этими игроками. Они дважды обыграли «Ман Сити» на их поле. У нас не было много голевых моментов, но они были прижаты к воротам. Здесь трудно забить при полном составе, не говоря уже о том, когда играешь в меньшинстве. Там не было повода для удаления. Это просто посмешище», - приводит ВВС слова норвежца.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» завершился поражением чемпиона страны – 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник сборной Сербии Неманья Матич. На 76-й минуте он же получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Несмотря на победу, «МЮ» вылетел из турнира, поскольку в первом поединке уступил «горожанам» со счетом 1:3.

1 марта «Сити» сыграет против «Астон Виллы» в финале Кубка лиги. Их встреча пройдет на стадионе «Уэмбли».

Добавим, что в рамках чемпионата страны «Манчестер Юнайтед» 1 февраля на своем поле примет «Вулверхэмптон», а днем позже «Сити» сыграет в гостях против «Тоттенхэма».

7 декабря 2019 года «Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в АПЛ на их поле со счетом 2:1.