Начало чемпионата Китая по футболу отложено из-за коронавируса

Начало чемпионата Китая по футболу перенесено на более поздний срок из-за коронавируса.
«Для содействия в борьбе с эпидемией пневмонии, в целях обеспечения здоровья болельщиков, представителей средств массовой информации, игроков, тренеров, представителей футбольных клубов и обслуживающего персонала стадионов Китайская футбольная ассоциация приняла решение отложить начало сезона 2020 года. CFA выражает глубокое уважение всем медицинским работникам, которые в настоящее время борются с эпидемией», - говорится в заявлении Китайской футбольной ассоциации.
Напомним, на территории Китая в конце декабря был выявлен новый тип коронавируса, которым на территории КНР заболели более семи тысяч человек. Более 170 человек умерли. Помимо Китая, вспышки вируса выявлены в 15 странах мира.
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