Начало чемпионата Китая по футболу отложено из-за коронавируса Первенство должно было стартовать 22 февраля.

Начало чемпионата Китая по футболу перенесено на более поздний срок из-за коронавируса.

«Для содействия в борьбе с эпидемией пневмонии, в целях обеспечения здоровья болельщиков, представителей средств массовой информации, игроков, тренеров, представителей футбольных клубов и обслуживающего персонала стадионов Китайская футбольная ассоциация приняла решение отложить начало сезона 2020 года. CFA выражает глубокое уважение всем медицинским работникам, которые в настоящее время борются с эпидемией», - говорится в заявлении Китайской футбольной ассоциации.

Напомним, на территории Китая в конце декабря был выявлен новый тип коронавируса, которым на территории КНР заболели более семи тысяч человек. Более 170 человек умерли. Помимо Китая, вспышки вируса выявлены в 15 странах мира.