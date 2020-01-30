Кевин де Брюйне: «Манчестер Сити» сыграл небрежно против «МЮ» Команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал Кубка английской лиги.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился эмоциями после манчестерского дерби в полуфинале Кубка английской лиги.

«Не понимаю, как мы проиграли этот матч. На мой взгляд, у «Манчестер Юнайтед» не было ни одного шанса. В конце концов, хорошо, что мы прошли дальше. Думаю, что «Сити» сыграл небрежно. Мы должны были и будем учиться на ошибках. Если выиграем финал, никто не будет вспоминать об этом матче», - цитирует BBC де Брюйне.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» завершился поражением чемпиона страны – 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник сборной Сербии Неманья Матич.

Несмотря на победу, «МЮ» вылетел из турнира, поскольку в первом поединке уступил «горожанам» со счетом 1:3.

1 марта «Сити» сыграет против «Астон Виллы» в финале Кубка лиги. Их встреча пройдет на стадионе «Уэмбли».

Добавим, что в рамках чемпионата страны «Манчестер Юнайтед» 1 февраля на своем поле примет «Вулверхэмптон», а днем позже «Сити» сыграет в гостях против «Тоттенхэма».