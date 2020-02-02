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Себастьян Кель: В матче с «Унионом» мы могли забить еще несколько голов - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 февраля 2020 09:43ФутболКорегин Владислав

Себастьян Кель: В матче с «Унионом» мы могли забить еще несколько голов

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель, ныне занимающий должность генерального менеджера команды, прокомментировал победу над «Унионом» (5:0) в 20-м туре Бундеслиги.

– Мы могли забить еще несколько голов. У нас был в матче отрезок, когда не хватало реализации. А потом мы забили третий гол. В целом, команда сыграла очень хорошо. Три победы подряд – это важно. В них мы забили 15 голов, но я думаю, что есть куда стремиться, – цитирует Келя официальный сайт клуба.

Напомним, что во вчерашней встрече с «Унионом» дубль оформил Эрлинг Холанд, отличившись на 18-й и 76-й минутах. У норвежского новобранца «Боруссии» семь голов в трех первых матчах в бундеслиге. Также голами отметились Джейдон Санчо (13-я минута), Марко Ройс (68) и Аксель Витсель (70).

Дортмундцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на три очка.

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