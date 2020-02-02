«Лацио» разгромил СПАЛ благодаря дублю Иммобиле и вышел на второе место, обойдя «Интер» В Риме завершился матч 22-го тура чемпионата Италии.

Римский «Лацио» на своем поле обыграл СПАЛ со счетом 5:1.

Чиро Иммобиле забил два мяча и сделал две результативных передач. Форвард сборной Италии отличился лично на 3-й и 29-й минутах, а на 16-й и 38-й помог оформить дубль эквадорскому напарнику Фелипе Кайседо.

На 58-й минуте Бобби Адеканье забил пятый мяч римлян и лишь после этого полузащитник гостей Симоне Миссироли «размочил» счет.

Иммобиле возглавляет список лучших бомбардиров серии А, забив 25 голов в 21 матче.

«Лацио» поднялся на второе место, обойдя миланский «Интер». Оба клуба на данный момент провели по 21 игре. У римлян 49 очков, а у миланцев 48. Лидер чемпионата «Ювентус» имеет 54 очка после 22 встреч.

«Интер» свой матч 22-го тура проведет сегодня вечером в гостях у «Удинезе». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

СПАЛ замыкает турнирную таблицу, находясь на 20-м месте с 15 очками после 22 игр.

5 февраля «Лацио» на своем поле проведет перенесенный матч 17-го тура против «Вероны». СПАЛ 9 февраля примет «Сассуоло».